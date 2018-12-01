Россия начала в ответ «заворачивать» на границе украинцев

В течение одного дня на территорию РФ не были пропущены 40 граждан Украины. Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Несмотря на заявления России, что она не будет вводить зеркальных действий в отношении Украины, только за вчера в Россию не были пропущены 40 украинских граждан», — отметил он.
Вместе с тем, по данным ГПСУ, за минувшие сутки на границе с РФ во въезде в Украину было отказано 100 гражданам России.
«Причины разные... Неподтвержденная цель поездки, часть из них превысила срок предыдущего пребывания в Украине, а некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, в частности, пытались проехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству должны были ехать по загранпаспорту», — сообщил Демченко.
Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.
В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.
30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.
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