В деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку

В деле об убийстве активистки и советницы главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Громадське».

Правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал).

По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын — 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

«Общее количество доказанных убийств — 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано», — сказал генпрокурор.

По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу, сказал Луценко.

«Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика», — подчеркнул генпрокурор.

«На сегодня сошлись все разумные версии (по заказчику убийства — Ред.): мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета», — заявил он.

Напомним, что 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.