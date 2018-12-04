В деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку

В деле об убийстве активистки и советницы главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Громадське».
Правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал).
По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын — 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.
«Общее количество доказанных убийств — 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано», — сказал генпрокурор.
По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу, сказал Луценко.
«Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика», — подчеркнул генпрокурор.
«На сегодня сошлись все разумные версии (по заказчику убийства — Ред.): мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета», — заявил он.
Напомним, что 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016