ОПЕК+ на грани раскола: Россия не хочет снижать добычу

Заключение новой сделки об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель партнерами (ОПЕК+) может быть отложено из-за позиции России, не желающей снижать добычу так сильно, как от нее требуют, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Три собеседника Reuters в нефтяном картеле и в стране из ОПЕК+, утверждают, что именно позиция России стала основным препятствием для заключения сделки.
«Россия ведет жесткую игру», — сказал один из них.
По данным российских источников Reuters, от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250-300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.
«Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении (добычи) будет отложено на месяц или два», — пояснил один из источников.
3 декабря представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупредил, что в случае отказа картеля и его партнеров от ограничения добычи цены на нефть могут упасть до $40 за барр.
В ноябре 2018 года стоимость барреля нефти марки Brent упала сразу на 21,6%, что стало сильнейшим месячным падением за последние десять лет. Падение цен могло бы оказаться и большим, если 29 ноября стоимость барреля Brent не выросла на фоне сообщений, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи.
3 декабря, в первый день торгов после окончания саммита G20, на котором президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман договорились о новом ограничении нефтедобычи, стоимость барреля Brent выросла более чем на 5%. 4 декабря рост нефтяных котировок продолжился, на пике стоимость барреля Brent достигла отметки $63,58, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Тем не менее цена Brent остается ниже максимума 2018 года — 3-4 октября стоимость барреля превышала $86.
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