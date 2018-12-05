В Госдепе снова призвали Европу отказаться от «Северного потока-2»

В Госдепе США считают, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что идущий из России в Германию газопровод «Северный поток-2» — это «плохая идея». Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему „Северный поток-2“ такая плохая идея», — сказал он. Представитель Госдепа отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

По его словам, США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, связанными с энергетикой, Украиной и безопасностью. На вопрос о том, получили ли в Германии это предупреждение, он ответил, что Вашингтон поднимает тему «Северного потока-2» на каждой встрече с представителями Берлина.

По его словам, после задержания украинских моряков Россией германской стороне стало сложнее называть «Северный поток-2» коммерческим проектом.

Напомним, что в ночь на 26 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Из-за этого инцидента в нескольких областях Украины на 30 дней ввели военное положение и ограничили въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

После этого официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что посредством «Северного потока-2» европейские страны поддерживают российское правительство, и призвала их задуматься, хотят ли они продолжения строительства этого газопровода.

В то же время официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что Берлин не изменит своей позиции по «Северному потоку-2» из-за ситуации в Керченском проливе.