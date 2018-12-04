Цена палладия практически сравнялась с ценой золота

Палладий во вторник, 4 декабря, на спотовом рынке подорожал до рекордных $1233,82 за тройскую унцию (одна унция — 31,1 г), вплотную приблизившись к цене на золото — $1239,98 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.
Аналитики Commerzbank, опрошенные агентством, напомнили, что паритета стоимости эти металлы не достигали более 16 лет.
Причину взлета цены на палладий, который используется в автомобилестроении (почти 85% спроса приходится на производство катализаторов, прежде всего для бензиновых двигателей), они объясняют дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. С августа палладий подорожал более чем на 25%. The Wall Street Journal уже назвал этот металл одним из лучших инвестиционных активов года.
Впрочем, аналитики Commerzbank считают, что рост цен на палладий неоправданный. Продажи автомобилей последнее время стагнировали на всех ключевых рынках. Кроме того, из-за угроз США ввести пошлины на импорт автомобилей и запчастей из Евросоюза давление на авторынок усиливается.
Палладий, как правило, является побочным продуктом при производстве либо никеля, либо платины — около 90% этого металла производится таким образом. Соответственно, себестоимость у палладия практически отсутствует, а предложение практически не реагирует на его цену. Также платина и палладий могут до известной степени заменять друг друга, в том числе при производстве автомобильных катализаторов. Таким образом, можно предположить, что существенный среднесрочный дефицит палладия приведет к его замене платиной, цены на которую находятся сейчас на исторических минимумах — $803,5 за унцию.
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