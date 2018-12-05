Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. В этом году первую строчку в нем заняла группа U2 из Ирландии, сумевшая заработать $316 млн. Сделать это удалось в основном благодаря международному турне Joshua Tree, посвященному тридцатилетию одноименного альбома.
В тройку лидеров также вошла британская группа Coldplay, заработавшая $115 млн за год. Их двухлетний тур A Head Full Of Dreams Tour, охвативший пять континентов, принес им в общей сложности не менее полмиллиарда долларов и стал одним из самых успешных в истории поп-музыки.
Тройку лидеров замыкает еще один британский музыкант Эд Ширан с годовым заработком в $110 млн.
По сравнению с прошлогодним рейтингом тройка лидеров изменилась полностью. В прошлом году в лидерах были рэпер Diddy ($110 млн), Бейонсе ($105 млн) и канадский рэпер Drake ($94 млн).
В десятке самых высокооплачиваемых музыкантов в этом году также оказались Кэтти Перри ($83 млн, Тейлор Свифт ($80 млн), Jay-Z ($76,5 млн), Guns N ’Roses ($71 млн), Роджер Уотерс ($68 млн), Diddy ($64 млн).
В этом году только десятка самых высокооплачиваемых музыкантов заработала $886 млн, почти столько, сколько все участники (24 позиции) прошлогоднего рейтинга. В этом году сразу у четырех звезд заработки превысили сотню миллионов долларов, в то время как в прошлом году таких было лишь двое.
Forbes подсчитывал доходы музыкантов в период с июня 2017 по июнь 2018 года.
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