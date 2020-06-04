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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд

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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд

Американская модель и основатель косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд 2020 года, составленный журналом Forbes. Рейтинг опубликован в четверг на сайте издания.

По данным журнала, 22-летняя Дженнер заработала за год $590 млн. Значительную часть этой суммы она приобрела благодаря продаже 51% акций своей компании Kylie Cosmetics производителю косметической продукции Coty. Ранее модель также возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров 2020 года по версии Forbes. Ее состояние оценили в $1 млрд.

Второе место в рейтинге занял американский рэпер Канье Уэст. Его годовой заработок составил $170 млн. Тройку лидеров замыкает швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду (годовой заработок — $105 млн), аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси ($104 млн), американский актер, основатель и владелец киностудии Tyler Perry Studios Тайлер Перри ($97 млн), бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар ($95,5 млн), американский теле- и радиоведущий Говард Стерн ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн) и актер и рестлер Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

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Как отмечает издание, в этом году участники рейтинга вместе заработали $6,1 млрд, что на $200 млн меньше, чем годом ранее.

Forbes, рейтинг
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Четверг, 4 июня 2020
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