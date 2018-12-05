Войти
Украина намерена увеличить количество ж/д маршрутов в Польшу
планы
Украина намерена увеличить количество ж/д маршрутов в Польшу
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем
дружба народов
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Минфин подготовил изменения в бюджет этого года

381
Минфин подготовил изменения в бюджет этого года

Минфин подготовил изменения в закон о государственном бюджете на 2018 год. Соответствующий проект постановления, пишет ЭП, рассматривался 5 декабря на заседании правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил его доработать в трехдневный срок.

Изменения в бюджет вносятся путем перераспределения. Именно поэтому основные параметры бюджета меняются не существенно — доходы растут на 118,5 млн грн — до 918 млрд грн. Расходы увеличены на 230 млн грн — до 991,9 млрд грн.

Согласно проекту постановления, Минфин увеличил расходы на выплату пенсий на 10,8 млрд грн. Дополнительно 227 млн грн выделено на выплату доплат за работу в зоне отчуждения.

Вместе с этим правительство уменьшило расходы на 1,2 млрд грн на реформу госуправления, на 979 млн грн — на программу поддержки животноводства, на 850 млн грн — на поддержку фермерства.

Сокращены также расходы бюджета на мероприятия, связанные с проведением приватизации (- 260 млн грн), и финансовую поддержку сельхозпроизводителей (- 250 млн грн).

По информации Минфина, из-за демографических обстоятельств, состояния на рынке труда и ряда других факторов, неизрасходованными остаются 7,2 млрд грн, которые предназначались на выплату помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям. Эти средства предлагается также направить на вышеупомянутое повышение пенсий.

Расходы на обслуживание государственного долга из-за курсового фактора сокращены на 2,5 млрд грн.

В части финансирования (покрытия дефицита) Минфин уменьшил на 2,5 млрд грн план по поступлениям от приватизации. Теперь в министерстве ожидают, что продажа государственных активов принесет в бюджет 18,8 млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн.

Читайте также: Суд готовит приговор Януковичу. Что означает заочное осуждение?

Также, в бюджете появился пункт о том, что нераспределенные остатки субвенций на социально-экономическое развитие и развитие здравоохранения в селах будут оставаться на счетах местных бюджетов. Города смогут потратить эти средства в 2019 году.

бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016