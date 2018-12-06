В российском МВД назвали Украину «нарковоротами Европы»

Граждане Украины заняли первое место среди иностранцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков в РФ, опередив выходцев из стран Средней Азии. Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг заместитель начальника Главного управления МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров, передает РБК.

«Украина стала одним из основных нарковорот в Европу. Граждане Украины работают курьерами, организаторами производства и наркопритонов», — рассказал Смуров. По его словам, такая ситуация сложилась после 2014 года прежде всего из-за ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

По данным местного МВД, на территории России с начала 2018 года зарегистрировано 151,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.