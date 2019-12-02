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В России хотят сажать наркозависимых в тюрьму

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В России хотят сажать наркозависимых в тюрьму

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму РФ законопроекты о пожизненном сроке для наркоторговцев и тюремном заключении наркозависимых при их отказе от лечения. Об этом заявил депутат Олег Нилов, передает ТАСС.

Он пояснил, что инициатива предусматривает пожизненный срок и конфискацию всего имущества «наркобаронов». При этом депутат обещает, что законопроект не коснется «студентов, которые где-то дозу продали». Нилов добавил, что наркокартели необходимо «признать на уровне террористических организаций».

Депутат также пообещал, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об уголовных сроках для людей с наркозависимостью. Нилов пояснил, что если наркозависимость является медицинским диагнозом, предлагается приравнять ее к уголовному преступлению и освобождать от уголовной ответственности только при условии принудительного лечения. При этом, как пояснил депутат, в случае отказа от лечения наркоманов нужно направлять в учреждения с более мягким режимом и отдельно от осужденных по другим статьям УК. Нилов добавил, что «изоляция должна быть максимальная».

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30 октября депутаты от «Справедливой России» вносили в нижнюю палату законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков. Они предложили наказывать за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств на срок до пяти лет или крупным штрафом. Однако комитет по госстроительству и законодательству решил вернуть законопроект авторам, поскольку он был внесен без отзыва Кабмина и Верховного суда.

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Россия, наркотики
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