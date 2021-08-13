Более 184 тысяч граждан Украины получили паспорта РФ за полгода

Более 184 тыс. граждан Украины оформили российское гражданство с января по июнь 2021 года, следует из статистических материалов, опубликованных на сайте МВД РФ.

«За указанный срок гражданство РФ получили 184 385 граждан Украины. Еще 16 тыс. человек получили вид на жительство, а 7,6 тыс. — разрешение на временное проживание», — отмечается в материалах. При этом там не указано, сколько из них жителей непризнанных ЛНР и ДНР.

Всего за шесть месяцев нынешнего года гражданство РФ получили 351 670 иностранцев. Больше всего из общего числа выходцев из Украины, на втором месте Таджикистан — более 44 тыс., на третьем месте оказались граждане Казахстана — около 23 тыс.