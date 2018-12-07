Договор о «едином небе» с ЕС могут подписать сразу после Brexit

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве («едином небе») между Украиной и Европейским Союзом на следующий день после Brexit — выхода Великобритании из состава ЕС, которое запланировано на конец марта 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, такую надежду выразил глава ведомства Владимир Омелян в рамках рабочей встречи во Франции с министром транспорта Франции Элизабет Борн.
«Я благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после Brexit мы сможем подписать это соглашение», — цитирует пресс-служба Омеляна.
В свою очередь Борн отметила, что Франция поддерживает Украину в вопросе подписания договора о «едином небе» с ЕС.
Напомним, что Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.
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