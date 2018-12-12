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Средства от эконалога используют на нецелевые проекты, - эксперт

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Средства от эконалога используют на нецелевые проекты, - эксперт
По мнению эксперта, эти средства можно было бы направить на решение экологических проблем

Средства от экологического налога в Украине используют на нецелевые проекты, тогда как они могли бы быть направлены на решение экологических проблем. Такое мнение высказала руководитель проекта интерактивной онлайн-карты источников загрязнения окружающей среды в Украине Detox Ukraine Яна Басиста, сообщает РБК-Украина.

«Распространено мнение, что в Украине нет денег для защиты окружающей среды. Но на самом ли деле их нет? 4,7 млрд грн — это сумма поступлений от экологического налога, который получил бюджет Украины в 2017 году. В этом году госбюджет ожидает получить 6,3 млрд грн. То есть проблема не в финансах, в неэффективном управлении», — отметила Басиста.

По ее словам, подходы к использованию поступлений от экологического налога должны быть пересмотрены на государственном уровне. Эксперт подчеркнула, что распространенным является неэффективное распределение экологических фондов и даже их использование на нецелевые проекты.

«Поэтому надо немедленно внедрить проектный менеджмент в природоохранной деятельности Украины. Нужно обнародовать все проекты, которые планирует государство, устанавливать конкретные показатели эффективности, обнародовать детальные сметы этих проекте, а также ежеквартально отчитываться о реализации этих проектов», — сказала Басиста.

Она убеждена, что должен быть диалог между государством, общественностью и бизнесом для того, чтобы правильно использовать «экологические» средства.

Как отмечалось, на государственном уровне сейчас обсуждается вопрос о возможности возврата части средств от уплаченного эконалога предприятиям-загрязнителям для того, чтобы они устанавливали оборудование для очистки выбросов в атмосферу. Такая практика является распространенной в Европе.

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О неэффективном использовании экологического налога в августе 2018 года также высказывался министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. «К сожалению, пока эти средства направляются на что-то другое, а не на природоохранные мероприятия», — сказал он.

экологический налог, эконалог, Яна Басиста
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