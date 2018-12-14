Под Киевом взрыв газа разрушил 3 этажа жилого дома

В Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажке, количество пострадавших выясняется. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«14 декабря на Киевщине, в 09:20 в пгт. Фастов по ул. Садовая, 10, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома предварительно произошел взрыв газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

Проводится эвакуация жителей. На месте работают подразделения ГСЧС.

Пресс-служба Фастовского городского совета сообщила, что жертв нет.

«По состоянию на 10:30 10 человек эвакуировано, есть один пострадавший. Жертв нет. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов дома. На месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, спасатели-вpывотехники», — сообщается на странице горсовета в соцсети Facebook в пятницу.