Под завалами обрушившегося в Киеве дома погибших больше нет

Под завалами 10-этажного дома в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой,1/5, где 21 июня произошел взрыв, погибших больше нет, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - указано в сообщении.
Отмечается, что координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По состоянию на 11:00 23 июня к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 ед. техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 4 по 9 этажи.
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