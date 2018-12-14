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Первый в Европе Hyperloop появится не в Украине, а в Швейцарии

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Первый в Европе Hyperloop появится не в Украине, а в Швейцарии

Швейцария получит первый в Европе испытательный трек Hyperloop. Он будет использоваться для исследований в области сверхскоростного вакуумного наземного транспорта. Об этом сообщает The Local.

Проект будет реализован в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале. Он находится в ведении некоммерческого исследовательского учреждения EuroTube в партнерстве с Швейцарскими федеральными железными дорогами.

Строительство трассы длиной в три километра должно начаться во второй половине 2019 года. Испытательный трек, предназначенный для перевозки грузов, но не людей, будет похож на большую вакуумную трубу.

Теоретически капсулы в трубе могут перемещаться со скоростью до 1100 км в час, но максимальная скорость на участке Вале будет 900 км в час.

Авторы проекта отмечают, что вакуумные условия в трубе позволяют перемещаться не только очень быстро, но и весьма энергоэффективно.

Концепция транспорта с воздушным давлением далеко не нова, но набирает обороты с тех пор, как предприниматель и изобретатель Илон Маск разработал концепцию Hyperloop Alpha для сверхбыстрого поезда с вакуумной и магнитной левитацией.

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Маск и его инженеры опубликовали документацию о том, как проект может работать, а потом попросили других исследователей развить эту идею.

Напомним, в феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

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Hyperloop
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