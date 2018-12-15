Порошенко посадили в президиум Собора новой церкви

Петр Порошенко, который является гостем Объединительного Собора, посадили в президиум. Это видно по фото, которое выложил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

Президент сидит по правую руку от председательствующего Эммануила Галльского.

Отметим, что в Украине церковь по Конституции отделена от государства.