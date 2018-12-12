Порошенко выступит с речью перед участниками Объединительного собора новой церкви

Президент Петр Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом сообщают источники «Украинской правды».

По словам собеседника издания, Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу.

Также он отметил, что президент намерен встретиться перед Собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где будет проходить собрание церковников.

Как пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий в интервью ВВС, никакого конфликта в том, что Порошенко может присутствовать на Соборе, нет.

«С церковной точки зрения это не запрещено. Он (Порошенко — ред.) православного вероисповедания, а не только президент. Если бы он был другого вероисповедания, то могли бы уже быть какие-то проблематичные вещи», — сказал он.

По мнению Евстратия, присутствие президента — это «важный элемент, который будет способствовать более ответственному проведению собора».

По данным источников УП, Собор начнется с короткой службы Божьей в 10 утра, затем выступит президент, и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.