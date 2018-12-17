Симеон «забрал» с собой в новую церковь кафедральный собор в Виннице

Митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, передает местный сайт 0432.ua.

По словам Демченко, Симеон объявил о переходе собора в новую церковь на литургии 16 декабря. Руководитель пресс-службы Винницкой епархии также отметил, что прихожане никаких изменений не почувствуют. Он также уточнил, что службы в храме будут правиться на том языке, на котором пожелают сами прихожане.

В то же время сайт 0432.ua подчеркивает, что информации о переходе других приходов в Винницкой области в Православную церковь Украины пока нет.

Митрополит Симеон был одним из двух иерархов Московского патриархата, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря. Кроме того, по итогам голосования за предстоятеля Православной церкви Украины он занял второе место с результатом 27 голосов.

Отметим, что сегоня Синод УПЦ принял решение запретить в служении Александра Драбинко и Симеона Шостацкого.