Симеон «забрал» с собой в новую церковь кафедральный собор в Виннице

Митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, передает местный сайт 0432.ua.
По словам Демченко, Симеон объявил о переходе собора в новую церковь на литургии 16 декабря. Руководитель пресс-службы Винницкой епархии также отметил, что прихожане никаких изменений не почувствуют. Он также уточнил, что службы в храме будут правиться на том языке, на котором пожелают сами прихожане.
В то же время сайт 0432.ua подчеркивает, что информации о переходе других приходов в Винницкой области в Православную церковь Украины пока нет.
Митрополит Симеон был одним из двух иерархов Московского патриархата, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря. Кроме того, по итогам голосования за предстоятеля Православной церкви Украины он занял второе место с результатом 27 голосов.
Отметим, что сегоня Синод УПЦ принял решение запретить в служении Александра Драбинко и Симеона Шостацкого.
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