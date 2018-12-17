Во Львове начали сносить Монумент славы

Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает в понедельник издание Zaxid.net.
Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тыс. грн. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.
По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует 17 декабря.
Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей «Территория террора».
Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.
Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».
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