Глава Латвийской православной церкви оказался агентом КГБ

В опубликованной в четверг на сайте Национального архива Латвии агентурной картотеке КГБ Латвийской ССР имеется агентурная карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения. Данные, приведенные в карточке, полностью совпадают с биографическими данными предстоятеля Латвийской православной церкви, относящейся к Московскому патриархату, митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), передает «Радио Свобода».
Как указано в карточке, Кудряшов был завербован как агент КГБ с псевдонимом «Читатель» в январе 1982 года. Указано, что завербован он был сотрудником 5-го отдела КГБ Латвийской ССР, занимавшегося борьбой с идеологическими диверсиями.
В карточке указан род его занятий — «священник православной церкви».
Нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году.
В картотеке имеется карточка и на имя другого видного деятеля Русской православной церкви. Данные на Ивана Миролюбова с псевдонимом «Анатолий» совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.
В Московском патриархате пока не комментируют эту информацию.
В карточках не приведены какие-либо подробности о том, какую именно деятельность выполняли агенты и действительно ли они сотрудничали с КГБ после предполагаемой вербовки.
Всего в агентурной картотеке 10 612 карточек в алфавитном порядке. Помимо прочего, в ней нашлись карточки на имя бывшего капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эигимса, художника Майи Табака и в прошлом самого богатого человека Латвии Александра Лавента.
Национальный архив Латвии выложил в сеть документы КГБ на основании поправок к так называемому закону о КГБ, предполагающих публикацию архивов советской спецслужбы.
На официальном сайте указывается, что публикуемая в этом месяце картотека предоставляет очень ограниченные аналитические возможности без оперативных дел и других материалов, которые планируется обнародовать в мае следующего года. Только эти материалы смогут дать ответ на вопрос о степени реального сотрудничества предполагаемых агентов с советской спецслужбой.
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