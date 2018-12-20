В Латвии открыли свободный доступ к части архивов КГБ

Часть архивов КГБ Латвийской ССР опубликована в четверг, сообщил Латвийский национальный архив.

Новый цифровой ресурс открытого доступа начал работу на сайте архива.

Документы опубликованы в оригинальном порядке, большая часть из них написана на русском языке от руки.

Среди обнародованных документов — телефонные книги работников КГБ, статистическая и алфавитная картотеки агентуры, картотека учета внештатных оперативных сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фонда Государственного архива.