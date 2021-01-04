Нацполиция получила информацию о заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета — документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции в понедельник.

По информации ведомства, в декабре 2020 года следствие при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании убийства Шеремета, совершенного в 2016 году. «Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийству Шеремета. «В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

В Нацполиции напоминают, что дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам — выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

«Нацполиция обращается ко всем, и к украинским гражданам, и к иностранцам: кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета — просьба обращаться в органы полиции», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, сегодня СМИ сообщили о том, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета.

Об этом свидетельствуют записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

Кроме того, на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов.

На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).