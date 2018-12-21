Журналисты нашли виллу Михаила Бродского в Италии (фото)

У бывшего главы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства времен Януковича Михаила Бродского нашли шикарную виллу на Севере Италии. Речь идет о вилле XVI века, переоборудованной в отель Villa Cordevigo, которая расположена близ Вероны. Об этом пишет «Голос.ua».

В частности, журналистам стало известно, что Бродский с конца 90-х годов начал выводить средства в Италию для их сбережения. Речь идет о деньгах, которые зарабатывал концерн «Денди». «В том числе туда же (в Италию — ред.) ушли средства обманутых вкладчиков одноименного банка. Бродский, как человек, знающий толк в финансовых махинациях, понимал, что в банках сомнительные деньги долго лежать не смогут, а потому с помощью итальянских друзей инвестировал их в недвижимость», — пишет «Голос.ua».

Издание, ссылаясь на документы из итальянского и украинского реестров, отмечает, что с 1996 до 2006 год итальянец Альдо Арпи входил в состав соучредителей компании «Венето» Бродского, а с 1997 по 2004 — компании «Денди». Позже он свел Бродского с итальянской семьей Делибори, которая владеет несколькими отелями и виноградниками в Италии. «Бродский помог итальянским бизнесменам с кредитами, в которых они тогда нуждались, взамен чего получил актив — виллу XVI века, переоборудованную в отель Villa Cordevigo», — пишут журналисты.

«Эта полностью отреставрированная венецианская вилла XVI века с открытым плавательным бассейном и гидромассажной секцией размещена в 10 минутах езды от озера Гарда. Все номера SPA-отеля обставлены старинной мебелью и оформлены с использованием деревянных балок на потолке или изысканных ковров. Из окон открывается вид на окружающие виноградники и сады», — так сервис Booking.com рекламирует отель Villa Cordevigo Wine Relais в коммуне Кавайон-Веронезе близ Вероны.

Фото с этого отеля в мае 2017 года на своей странице в Facebook опубликовал сын Бродского Юрий. Из комментариев под ней можно сделать вывод, что она действительно принадлежит ему. «Так, бывший депутат Киевсовета Алексей Давыденко небезосновательно спрашивает Юрия: „Ничего себе ты поместье прикупил на продаже пирожных из Калины (кондитерская семьи Бродских — ред.). Надо и себе кондитерскую открыть“. Бывший депутат Луганского совета Игорь Лиски и вовсе комментирует фото Бродского словами „Знакомое место“. На что Юрий достаточно однозначно отвечает „Оппа спалился“. И далее пишет, что это „Корвиго“», — пишет издание.

Согласно финансовым показателям, которые взяты в отрытом реестре итальянских компаний, вилла и виноградники оцениваются в 7,52 млн евро (240 млн грн). За прошлый год отель заработал 3 млн евро, а чистая прибыль в итоге составила 305 тыс. евро (9,76 млн грн).

«Стоит отметить, что в зарубежная недвижимость Михаила Бродского оформлена на „чистые“ итальянские компании. Это означает, что в случае ареста его имущества судами, Villa Cordevigo останется нетронутой. В отличие от роскошного дома Бродских под Киевом, площадью 849 кв. метров с теннисным кортом, бассейном и теплицей на территории», — подытоживает издание.