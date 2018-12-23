В Киеве уже на следующей неделе появится е-билет

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян заявил, что пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом начнут продавать в Киеве на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью «44.ua», сообщает пресс-служба КГГА.
«Официальные продажи электронной карты и билетов с QR-кодом для населения начнутся на следующей неделе», — заявил Давтян.
По его словам, тестово-эксплуатационный период работы системы единого электронного билета после ее запуска продлится до 30 октября 2019 года.
«За это время ... завершится полная установка и прошивка валидаторов, все кондукторы смогут пройти обучение, а эксперты должны выявить и устранить недостатки», — отметил Давтян.
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