В Киеве больше не будет бумажных билетов для проезда в общественном транспорте

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что в течение последнего года КП «Киевпастранс» постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты.
Первым на е-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября — на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.
Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.
«Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами», — отмечается в сообщении.
Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 грн. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.
Как отмечается в сообщении, электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев Цифровой», также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.
«Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера или другие свободные вакансии на предприятии. Только за 1 июля около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие», — отметила пресс-служба.
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