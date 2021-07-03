Войти
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
соседи
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
позиция
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

В Киеве больше не будет бумажных билетов для проезда в общественном транспорте

300
В Киеве больше не будет бумажных билетов для проезда в общественном транспорте

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в течение последнего года КП «Киевпастранс» постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты.

Первым на е-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября — на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

«Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами», — отмечается в сообщении.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 грн. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Читайте также: ВНО-2022: выпускники будут сдавать итоговую аттестацию по четырем предметам

Как отмечается в сообщении, электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев Цифровой», также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

«Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера или другие свободные вакансии на предприятии. Только за 1 июля около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие», — отметила пресс-служба.

Киев, общественный транспорт, е-билет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 июля 2021
Пятница, 2 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

За №5600 голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов. И такая картина только подтверждает версию о том, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле №5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента. Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016