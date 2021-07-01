У Кличко провалили внедрение э-билета на транспорте

Запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников, отложили на 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ожидалось, что все перевозчики, независимо от формы собственности, работающие в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны были внедрить э-билеты с 1 июля 2020 года.
Последний раз администрация отсрочила внедрение е-билета в декабре 2020 года. Согласно первоначальным планам, он должен был быть введен еще до октября 2019 года.
В КГГА говорят, что распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме связано с «невозможностью» Министерства социальной политики обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров — гражданам, не зарегистрированным в Киеве.
«На решение этого вопроса Министерству понадобится еще полтора года», — говорится в сообщении.
Система электронной оплаты в общественном транспорте начала действовать в Киеве в тестовом режиме еще в 2018 году.
Отмечается, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме. Для льготников получение муниципальной карты «Карточка киевлянина» является бесплатным.
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