Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

У Кличко провалили внедрение э-билета на транспорте

359
У Кличко провалили внедрение э-билета на транспорте

Запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников, отложили на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ожидалось, что все перевозчики, независимо от формы собственности, работающие в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны были внедрить э-билеты с 1 июля 2020 года.

Последний раз администрация отсрочила внедрение е-билета в декабре 2020 года. Согласно первоначальным планам, он должен был быть введен еще до октября 2019 года.

В КГГА говорят, что распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме связано с «невозможностью» Министерства социальной политики обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров — гражданам, не зарегистрированным в Киеве.

«На решение этого вопроса Министерству понадобится еще полтора года», — говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский прокомментировал слова Путина о внешнем управлении

Система электронной оплаты в общественном транспорте начала действовать в Киеве в тестовом режиме еще в 2018 году.

Отмечается, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме. Для льготников получение муниципальной карты «Карточка киевлянина» является бесплатным.

Киев, е-билет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июля 2021
Среда, 30 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016