В Иране хотят заменить Instagram собственной социальной сетью

Иран планирует заменить Instagram на разработанную в стране социальную сеть, сообщает агентство Mehr со ссылкой на секретаря Верховного совета по киберпространству Абольхасана Фирузабади.
Фирузабади заявил, что Ирану необходимо представить лучшую альтернативу Instagram, и такая платформа уже разработана. Он не предоставил более подробных сведений о платформе, отмечает агентство.
В начале декабря чиновник уже заявил, что любой зарубежный мессенджер с более чем миллионом пользователей должен иметь своего представителя в Иране, сообщает агентство.
Ранее многие иранские политики сообщали о намерении перейти на мессенджеры, разработанные в стране, как на альтернативу пользующемуся популярностью Telegram. В апреле верховный лидер Ирана Али Хаменеи и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявили, что отказались от использования Telegram. В сообщении Хаменеи приводились три канала мессенджеров, в том числе Soroush Gap Messenger и iGap, на которых теперь будет публиковаться информация о верховном лидере.
В Иране также закрыт доступ к социальной сети Twitter. Впрочем, это не мешает президенту Ирана и министру иностранных дел исламской республики иметь официальные аккаунты в Twitter.
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