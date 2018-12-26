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Минкульт дал добро на демонтаж памятника Суворову в Киеве

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Минкульт дал добро на демонтаж памятника Суворову в Киеве

Экспертная комиссия Министерства культуры поддержала перенос памятника российскому полководцу Александру Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Об этом в Facebook сообщил глава министерства Евгений Нищук.

Отмечается, что комиссия единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник.

«О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и со мною глубоко уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но принятия решения по памятнику местного значения — процесс, к которому причастно не только Министерство. И кому-то, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие — спекуляции и искажения», — отметил министр культуры.

Напоминим, что ранее консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им.Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесения памятника Суворову в Реестр памятников.

В КГГА тогда подчеркнули, что после окончательного решения Минкульта памятник демонтируют.

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Во времена СССР учебное заведение носило имя полководца Суворова. Лишь в 1998-м Кабмин присвоил лицею имя Ивана Богуна — активного участника восстания Богдана Хмельницкого.

Минкультуры, памятник, Александр Суворов
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