В РФ рассчитывают, что страны Запада не пошлют свои корабли в Керченский пролив

В Москве рассчитывают, что Запад воздержится от участия в отправке Украиной кораблей в Керченский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины воздержатся от участия в этой безумной авантюре», — сказала Захарова. Она также выразила надежду, что западные страны смогут заставить Киев отказаться от этого шага.
Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить корабли для участия в походе, что вынудило бы Россию считаться с международным правом.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016