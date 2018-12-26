В РФ рассчитывают, что страны Запада не пошлют свои корабли в Керченский пролив

В Москве рассчитывают, что Запад воздержится от участия в отправке Украиной кораблей в Керченский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины воздержатся от участия в этой безумной авантюре», — сказала Захарова. Она также выразила надежду, что западные страны смогут заставить Киев отказаться от этого шага.

Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить корабли для участия в походе, что вынудило бы Россию считаться с международным правом.