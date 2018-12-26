У Кличко уверяют, что Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен соединить жилмассивы Троещина, Воскресенка с правобережной частью Киева, осуществляется с опережением графика. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.
По его словам, на Подольском мосту уже смонтировали 14-ю связь, которую по плану должны были установить лишь весной 2019 года. Всего в этом году планировалось смонтировать 11 связей из 19.
«Подольско-Воскресенский мост продолжает меняться. Есть повод порадоваться — благодаря хорошей погоде в эти выходные смонтировали уже 14-ю связь, то есть на три больше, чем хотели в первую очередь. По плану, нынешняя должна была монтироваться только весной следующего года, поэтому работаем с серьезным опережением», — отметил Давтян.
Напомним, только после того, как достоят мост, в мэрии планируют начать строить метро на Троещину.
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