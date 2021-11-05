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Кличко уволил своего зама из-за затянувшегося строительства Подольско-Воскресенского моста

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Кличко уволил своего зама из-за затянувшегося строительства Подольско-Воскресенского моста

Городской голова столицы Виталий Кличко уволил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом мэр заявил во время Коллегии КГГА, сообщает пресс-служба Кличко.

«Сегодня без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышу заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат! Все, что было нужно, чтобы завершить работы по запуску автомобильного движения, было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на все, что делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина — не радужная...», — рассказал Кличко.

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Для завершения строительства необходимо сменить руководство проекта, уверен городской голова столицы.

«И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года — Александра Густелева. Александр Александрович, чтобы не водить юридических хороводов, жду вашего заявления. Здесь уже реально не о чем дискутировать. И жду совещания ответственных специалистов — транспортного департамента, представителей подрядчика, и всех других, кто приобщен к запуску объекта. Будем оперативно решать, как мы двигаемся дальше», — подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко, Подольско-Воскресенский мост
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