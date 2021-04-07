Большинство британцев хотят иметь будущим монархом принца Уильяма, а не его отца

Большинство жителей Великобритании хотели бы, чтобы следующим королем стал внук нынешней королевы Елизаветы II принц Уильям, а не его отец, наследник престола принц Чарльз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Deltapoll.
38-летнего принца Уильяма хотят видеть на троне 47% респондентов, приводит в среду выкладки из опроса газета Daily Mirror. Для сравнения: лишь 27% предпочитают видеть в качестве главы государства принца Уэльского Чарльза. Как замечает в этой связи издание, такой результат показывает, насколько сильно упала популярность 72-летнего старшего сына Ее Величества, несмотря на все усилия, которые принц Чарльз предпринимал по улучшению своего имиджа за последние 20 лет. 18% участников опроса вовсе высказались за упразднение монархии.
Примечательно и то, что в возрастной группе от 18 до 24 лет большинство (23%) вообще хотят, чтобы после Елизаветы II, которой 21 апреля исполнится 95 лет, корона перешла к принцу Гарри. 36-летний брат принца Уильяма занимает шестую строчку в очереди престолонаследия.
При этом 51% опрошенных признают, что отказ принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, переезд за океан и недавнее телевизионное интервью нанесли вред британской монархии.
Что же касается самой королевы, то 41% участников опроса, в котором с 31 марта по 1 апреля приняли участие 1 590 человек, уверены, что она должны находиться на троне до самой смерти. 21% считают, что Елизавета II, уже установившая рекорд самого долгого правления в британской истории, должна передать корону наследникам.
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