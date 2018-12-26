Поисковик «Яндекс» обнародовал подборку нелепых запросов пользователей

Поисковик «Яндекс» опубликовал подборку странных и смешных запросов пользователей, удививших аналитиков компании.
«Мы делаем исследования по данным разных сервисов „Яндекса“, но чаще всего — по данным поиска. Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные», — говорится в сообщении компании. — Все запросы приводятся в том виде, в каком были заданы«.
В 2018 году пользователи интересовались, как «развеселить самую грустную собаку» и «как посветить день коту что бы ему понравилось», искали «корень в слове спасибочки» и «как добраться от масложирокомбината до седьмого неба». Задавали вопросы о том, «зачем человеку кот», «как отмстить мужчине рыбе» и «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе» (орфография сохранена).
Кто-то искал популярное кино («мстители война без конечностей смотреть онлайн»), кто-то пытался придумать оригинальный подарок («рэп для мамы на 8 марта»), освоить новые навыки («как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко») или сменить место жительства («как вывести кота из Севатополя в Париж»).
Пользователи также спрашивали, «как правильно вести инстаграм кота», «что можно сказать вместо ага», и искали, «к чему снится когда едят пельмени без тебя» и к чему снится доктор наук.
Кто-то заходил в «Яндекс» в поисках прекрасного («пьяные и спящие личные фото красивых в грязи болото женщин грязь в деревне дома спать»), а кто-то — понять, «кому молиться чтобы все успеть».
В «Яндексе» напомнили, что собирают данные о запросах в обезличенной форме, поэтому исследования компании не нарушают анонимность их авторов.
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