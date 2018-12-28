Украинские банки увеличили прибыль в 11 раз

Банковский сектор за 11 месяцев получил 20 миллиардов гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
«20 млрд грн! Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже где-то говорили, что сектор в этом году получит прибыль, что может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное — настоящей», — написала Рожкова.
Она отметила, что в 2019 году прибыльность сектора останется высоким. Хотя высокие процентные ставки и будут оказывать давление на доходы банков.
«Конечно, год еще не закончился, еще возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов, но рост процентного дохода почти на 20%, комиссионного на 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается», — написала замглавы НБУ.
«В конце года мы продолжаем работать над важными для сектора решениями. В частности, с нового года вводим новый инструмент в структуре капитала банков — „вечный“ субординированный долг. Звучит, конечно, немного пугающе, но поверьте — это действенный и испытанный другими странами инструмент, который позволит увеличить капитализацию, а значит и стабильность банковского сектора», — подчеркнула Рожкова.
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