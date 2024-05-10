В Україні деякі заводи для виготовлення зброї під землею, інші приховані за "величезними декораціями", - ЗМІ

В Україні створили мережу прихованих заводів для виготовлення зброї.
Про це каже джерело в українській збройній промисловості, пише El Mundo.
Деякі з цих заводів розташовані під землею. Інші приховані за "величезними декораціями".
"Обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску 2023 року", - сказало джерело.
Київ особливо непокоїть питання збереження у секреті розташування цих виробництв. Серед працівників уже знаходили зрадників.
Будівництвом прихованої мережі заводів керує міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
На цих заводах випускають боєприпаси, всі види безпілотників, БТР "Козак", ракети "Нептун" і протитанкові ракети "Стугна".
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