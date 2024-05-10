Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Кучеренко: Кабмін розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення до 3,5-4 гривні/кВт-год

217

Депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко заявляє, що Кабінет Міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 гривні/кВт-год.

Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE, передають Українськi Новини.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Я думаю це, нажаль, відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні/кВт-год, тобто приблизно в 1,5 раза", - сказав він.

електроенергія, Кучеренко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 10 мая 2024
Четверг, 9 мая 2024
Среда, 8 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023