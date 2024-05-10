Кучеренко: Кабмін розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення до 3,5-4 гривні/кВт-год

Депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко заявляє, що Кабінет Міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 гривні/кВт-год.
Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE, передають Українськi Новини.
"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Я думаю це, нажаль, відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні/кВт-год, тобто приблизно в 1,5 раза", - сказав він.
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