Шарль Мішель підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня

Глава Євроради Шарль Мішель 9 травня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, у якій підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це Мішель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Мішель зазначив, що поговорив із президентом України у День Європи, "щоб відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС".

"Підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня. Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", – зазначив Мішель.

Він додав, що був "радий повідомити" Зеленському про досягнення політичної згоди в ЄС щодо використання надприбутків від знерухомлених російських активів на користь України.