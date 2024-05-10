Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Шарль Мішель підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня

157

Глава Євроради Шарль Мішель 9 травня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, у якій підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це Мішель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Мішель зазначив, що поговорив із президентом України у День Європи, "щоб відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС".

"Підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня. Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", – зазначив Мішель.

Він додав, що був "радий повідомити" Зеленському про досягнення політичної згоди в ЄС щодо використання надприбутків від знерухомлених російських активів на користь України.

Мішель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 10 мая 2024
Четверг, 9 мая 2024
Среда, 8 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023