Соратник Орбана: Мета росіян - підірвати суверенітет Угорщини

росія розглядає Північноатлантичний альянс як загрозу, вона хоче взяти під контроль членів НАТО.
Про це заявив голова комітету угорського парламенту у закордонних справах Жолт Немет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Válasz Online.
Близький соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виступив на конференції угорського атлантичного товариства і сказав, що якби Угорщина не була членом НАТО, то можливо вона б разом з Україною була змушена захищатися від агресії росії.
"Що б не говорили шановні пропагандисти президента путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на росію і не планує робити це зараз", - сказав Немет.
Він уточнив, що Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу. Соратник Орбан він додав, що росія розглядає цей оборонний альянс як загрозу, і це є всього лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.
"Мета росіян - підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов'язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій" - сказав Немет.
Крім цього соратник Орбана розкритикував позицію, що війна в Україні почалася нібито через НАТО.
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