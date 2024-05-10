Зеленський: Українські війська зупинять наступ росіян після надходження нових партій озброєння

Українські війська зупинять наступ російських агресорів після надходження нових партій озброєння. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві в четвер, 9 травня.

"Так, є поставки, але не ті обʼєми, які були проголосовані (Конгресом США – ред.). Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, зараз росія збільшила свої війська на півночі і сході, користуючись нестачею озброєння в України. Але, за інформацією української сторони, у росіян "не так все добре, як вони вважали".

Повертаючись до військової допомоги США, яку нещодавно схвалив Конгрес, Зеленський констатував, що "відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і в місяцях".

При цьому президент підкреслив, що зараз армії допомагає триматися українська зброя, виробництво якої зросло – артилерії, снарядів, дронів, а також ПТРК Стугна і Корсар.

Зеленський також розповів, що зараз тривають ротації військових, проте замість "бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади".