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Зеленський: Українські війська зупинять наступ росіян після надходження нових партій озброєння

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Українські війська зупинять наступ російських агресорів після надходження нових партій озброєння. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві в четвер, 9 травня.

"Так, є поставки, але не ті обʼєми, які були проголосовані (Конгресом США – ред.). Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, зараз росія збільшила свої війська на півночі і сході, користуючись нестачею озброєння в України. Але, за інформацією української сторони, у росіян "не так все добре, як вони вважали".

Повертаючись до військової допомоги США, яку нещодавно схвалив Конгрес, Зеленський констатував, що "відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і в місяцях".

При цьому президент підкреслив, що зараз армії допомагає триматися українська зброя, виробництво якої зросло – артилерії, снарядів, дронів, а також ПТРК Стугна і Корсар.

Зеленський також розповів, що зараз тривають ротації військових, проте замість "бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади".

Зеленський
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