Зеленський: Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів Ставку, де заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, голови Генштабу Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова.
Головною темою обговорення стала можливість прискорення постачання зброї від партнерів і про те, як діяти зараз, наявними силами та засобами, наявною зброєю.
Про це розповів сам президент, звертаючись до українців у своєму традиційному вечірньому зверненні.
«Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта», – заявив глава держави.
Також сьогодні Зеленський призначив нового командувача ССО Героя України Олександра Трепака. Охарактеризував його гарант як гідну людину та сильного воїна.
Нагадаємо, 9 травня під час візиту до Києва президентки Європарламенту Роберти Мецоли у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.
За словами президента Зеленського, це дуже символічно.
«Це те, чим російські нацисти хочуть підмінити життя не лише в Україні, а й у всій нашій Європі, всюди, куди дістануться їхні терористичні удари. Україну вони не злякають і не зламають – так само, як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя», – заявив глава держави.
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