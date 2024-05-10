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Кудрицький: Укренерго планує повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії

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НЕК "Укренерго" планує упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє delo.ua з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо ціль у цьому році зменшити борги на балансуючому ринку перед електростанціями до нуля", - сказав Кудрицький.

За його словами, для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

Також Кудрицький зауважив, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації, мати адекватну економічну модель роботи на ринку.

Нагадаємо, станом на середину грудня 2023 року компанія "Укренерго" мала заборгованість перед учасниками балансуючого ринку електроенергії у розмірі 17,4 млрд грн, при цьому самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.

Кудрицький тоді пояснював, що проблеми з боргами на ринку пов'язані з тим, що існує значна кількість споживачів, які використовують електроенергію, але не платять за неї.

"Це проблема балансуючого ринку. Вона на сьогоднішній день не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", – зауважив голова "Укренерго".

Укренерго, Кудрицький
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