Кудрицький: Укренерго планує повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії

НЕК "Укренерго" планує упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє delo.ua з посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо ціль у цьому році зменшити борги на балансуючому ринку перед електростанціями до нуля", - сказав Кудрицький.
За його словами, для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.
Також Кудрицький зауважив, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації, мати адекватну економічну модель роботи на ринку.
Нагадаємо, станом на середину грудня 2023 року компанія "Укренерго" мала заборгованість перед учасниками балансуючого ринку електроенергії у розмірі 17,4 млрд грн, при цьому самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.
Кудрицький тоді пояснював, що проблеми з боргами на ринку пов'язані з тим, що існує значна кількість споживачів, які використовують електроенергію, але не платять за неї.
"Це проблема балансуючого ринку. Вона на сьогоднішній день не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", – зауважив голова "Укренерго".
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