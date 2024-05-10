Орбан підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні, - ЗМІ

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні. Про це повідомляє Origo.

Прем'єр Угорщини, говорячи про повномасштабну агресію росії проти України, вкотре заявив, що «Європа на боці війни». Натомість він вважає, що Будапешт є єдиним винятком, тому що «закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру».

«Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном», – додав Орбан.

Крім того, угорський прем'єр назвав Китай «одним зі стовпів нового світового порядку».

Нагадаємо, йдеться про опублікований 24 лютого 2023 року документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».

Заява, яку у ЗМІ охрестили китайським «мирним планом», складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.