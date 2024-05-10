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Виробникам зброї дозволили скористатися програмою пільгового кредитування

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9 травня український парламент ухвалив закон, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9".

Про це написав заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він повідомив, що для виробників зброї відсоткова ставка за кредитами в рамках цієї програми становитиме 7% на інвестиційні цілі та 9% на поповнення обігових коштів. Максимальна сума кредиту встановлена на рівні 500 мільйонів гривень.

"Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі - і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона", - наголосив Кисилевський.

Програма "5-7-9" передбачає доступ до дешевих кредитів для підприємств малого та середнього бізнесу за ставками 5%, 7% та 9% річних в залежності від цілей кредитування. Раніше нею могли скористатися тільки цивільні виробники.

Розширення програми на підприємства ОПК відбувається на тлі активних бойових дій та потреби у нарощуванні виробництва озброєнь для Збройних Сил України. Пільгові кредити допоможуть заводам залучити інвестиції для модернізації та запуску нових потужностей.

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

ОПК, Кисилевський
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