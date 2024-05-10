Українцям нагадали, як купити страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або отримання вищої пенсії

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Як «придбати» страховий стаж

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) – зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно зробити наступні кроки:

увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи Gov.id;

оберіть розділ Комунікація з ПФУ, далі натисніть «Договір на добровільну участь»;

внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження);

якщо платите за себе, натисніть Бажаю сплачувати внески за себе й вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.

Кому доступна послуга

Застраховані й незастраховані люди старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата х 22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.