Українцям нагадали, як купити страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або отримання вищої пенсії

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на Урядовому порталі.
Як «придбати» страховий стаж
Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) – зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно зробити наступні кроки:
Кому доступна послуга
Застраховані й незастраховані люди старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:
Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата х 22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.