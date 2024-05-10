Зеленський підписав законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації, передає УНН.

Голова держави підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, "це вже одинадцяте рішення по дії воєнного стану з початку повномасштабної війни".