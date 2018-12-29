Войти
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
энергетика
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке
официально
Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

Россия запретила ввоз из Украины целого списка товаров

2052
Россия запретила ввоз из Украины целого списка товаров

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

«Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — отметили в пресс-службе.

Читайте также: Жители страны разделились в вопросе, куда двигаться Украине

В пресс-службе напомнили, что Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. «С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский „санкционный“ список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера», — говорится в сообщении.

Россия, торговля, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 декабря 2018
Пятница, 28 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016