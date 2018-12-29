Россия запретила ввоз из Украины целого списка товаров

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.
«Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. «С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский „санкционный“ список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера», — говорится в сообщении.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016