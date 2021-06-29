Торговля Украины с Россией за 5 месяцев выросла почти на 8%

Украина и Россия увеличили товарооборот за 5 месяцев текущего года в денежном эквиваленте на 7,87% до $3,21 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы страны.
Отмечается, что всего в течение января — мая 2021 года экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее. При этом импорт товаров из РФ в Украину составил $2 млрд, что больше показателя прошлого года на 6,56%. Негативное сальдо торговли товарами с Россией для Украины за 5 месяцев составило $800 млн.
За 5 месяцев текущего года Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной в денежном эквиваленте после Китая и Германии.
По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.
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