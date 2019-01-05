Япония почти «додавила» Россию в вопросе Курил

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о «решающем моменте» в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу заключения между странами мирного договора. Об этом японский политик заявил во время своего визита в префектуру Ямагути, передает Kyodo.

Диалог с Россией относительно подписания этого соглашения, как указывает агентство, завершен. «Теперь переговоры с Москвой ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим этому конец», — подчеркнул Абэ. Остальных деталей и подробностей о ходе диалога он не привел.

Выйти на заключение мирного договора Москва и Токио не могут уже более 70 лет. Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано после Советско-японской декларации 1956 года (этот документ фактически прекратил состояние войны между двумя странами).

Заключению мира препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия, в свою очередь, настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.