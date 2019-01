Документальные фильмы 2018 года, которые однозначно стоит посмотреть

Список лучших американских документальных лент 2018 года, которые следует наверстать за длинные выходные, если хотите быть в курсе мировых достижений документалистики.

«Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах» («Jane Fonda in Five Acts»)

Фильм о том, что аэробика не главное в жизни Джейн

Дочь Генри Фонды, сестра Питера Фонды, жена Теда Тернера, актриса — именно в такой последовательности обычно многие знают Джейн Фонду. Хотя для большинства на постсоветском пространстве цепочка начинается с кассеты по аэробике, книгам по аэробике. Это сейчас Фонда снова на пике популярности благодаря Netflix, HBO и их сериалам «Грейс и Фрэнки» и «Службе новостей». А когда-то в 1990-е, после очередного провала, она решила окончательно уйти кинобизнеса (что и сделала). До этого у нее разрушился брак, оттого что муж не смог смириться с успехом ее кассеты с аэробикой (кстати, самая продаваемая видеокассета в мире). Немногим ранее она была политической активисткой (хотя и сейчас тоже), да настолько, что вызвала гнев всей нации, когда в Ханое сфотографировалась на стороне вьетнамцев. Что привело к этому? Плохие отношения с отцом — величайшим Генри Фондой, любовь которого она искала всю жизнь. Суицид матери, когда юной Джейн было всего двенадцать лет. На самом деле после просмотра документального фильма, который довольно детально описывает все восемьдесят (а ей уже 81!) лет Фонды, очень сложно остаться к ней равнодушной и не захотеть на выходных пересмотреть ее фильмографию.

«МакКуин» («McQueen»)

Фильм для тех, кто любит моду

Можно совсем не разбираться в моде, но уж точно не найдется ни одного человека, который бы никогда не слышал имя Александра МакКуина (как минимум по причине того, что его самоубийство освещали все каналы). «Золотой мальчик» мира моды, которого при этом не гнушались называть lʼenfant terrible и «хулиганом английского фэшна». В 27 лет он получает награду «Британский дизайнер года» и оказывается одним из самых юных лауреатов (впоследствии он получит эту награду еще три раза). На следующий год он «одевает» Дэвида Боуи и Бьорк для обложек их альбомов, а Givenchy зовет его на должность креативного директора. За этим следует резкое падение, но там же и резкий отскок вверх. Спустя три года Gucci Group выкупает 51% его бренда, а сам МакКуин остается креативным директором. Беспрецедентный по своей наглости шаг в разгар войны между LVMH (владельцем Givenchy) и Gucci Group. Казалось бы, все должно быть прекрасно, и жизнь в самом разгаре. Но вместе с популярностью приходят наркотики, а с ними помимо радости еще и депрессия. В возрасте сорока лет Маккуин был найден повешенным в своем доме, это произошло на девятый день после смерти его матери.

Удивительным образом весь документальный фильм складывается на музыке, а саундтрек здесь писал не кто иной, как один из величайших ныне живущих композиторов — Майкл Найман, который никогда не был даже номинирован на «Оскар».

«Американская мечта/Американский Найтмар» («American Dream/American Knightmare»)

Фильм для тех, кто любит рэп

Мэрион Шуг Найт для американской рэп-сцены и страны примерно то же самое, что О.Дж.Симпсон для NFL. Шуг начинал свою музыкальную карьеру менеджером/охранником, а потом завел свой лейбл. Первым хитом стала «Ice Ice Baby» Vanilla Ice, текст которой Шуг продал (по утверждению Ваниллы, правда, было немного по-другому: Шуг вывесил его с балкона 15-го этажа и заставил переписать права на песню). Затем Dr. Dre ушел из N.W.A. И с лейбла Eazy-E — Ruthless Records (у сооснователя лейбла Джерри Хеллера немного другое видение ситуации, которая, по его словам, обошлась ему в $20–30 млн), чтобы совместно с Шугом запустить великий Death Row Records. Всеобще считается, что именно он заказал убийство The Notorious B.I.G. Почти ровно полгода спустя после смерти своего подопечного — 2Pac (а некоторые, думают, что и Тупака заказал он сам, за то что тот якобы хотел уйти с лейбла).

Антуан Фукуа, режиссер «Тренировочного дня» и «Великого уравнителя», взял интервью у Шуга еще шесть-семь лет назад, когда планировался полудокументальный фильм про его жизнь. Так они и лежали бы без дела, если бы в сентябре этого года Найта не осудили на 28 лет за убийство. Тут канал Showtime быстро решился, и проект Фукуа наконец-то увидел свет, а зрители получили возможность услышать хронику тех лет от первого лица.

«Дикая-дикая страна («Wild Wild Country»)

Фильм о том, что плохая секта — это не только сайентология

Количество фильмов про сайентологию превысило уже все допустимые пределы. Трагедия в Уэйко получила помимо документальных еще и художественный мини-сериал. Про Джонстаун и пастора Джима Джонса тоже знают многие. А вот историю про маленький Антелоп в Орегоне похоже стали забывать уже и в самих Штатах. Напомнить нам решили о ней Марк и Джей Дюплассы, которые более известны своими странными комедиями для HBO. Здесь же нет ничего смешного, но все довольно странно.

Последователи Ошо (тогда известного как Бхагван Шри Раджниш) купили ранчо на 26 000 гектаров в маленьком городке Антелоп и потихоньку начали туда переселять других фолловеров Раджниша. Коммуна начала разрастаться, а поскольку переселенцев прописывали по месту их пребывания, то спустя год они уже имели большой вес при выборах. Это позволило в 1984-м переименовать Антелоп в Раджнишпурам. Этого им показалось мало, и они решили произвести одну из самых массовых биологических атак на территории США, и начали отравлять салат-бары сальмонеллой. Более 750 человек было инфицировано. Ошо арестовали, а потом всего лишь депортировали. Других же людей, мозги которым он промыл, посадили на вполне реальные сроки от 5 до 20 лет тюрьмы. Сериал получил премию «Эмми» в категории «Лучший документальный сериал».

«Четвертая власть» («The Fourth Estate»)

Фильм о том, где кончается свободная пресса и начинается американская демократия

Лиз Гарбус, пожалуй, одна их самых известных и титулованных женщин-документалистов в современных Соединенных Штатах. Две номинации на «Оскар», шесть на «Эмми», а ее дебют на «Сандэнсе» двадцать лет назад получил главный приз в секции документального кино (и это не считая наград, менее известных широкой публике, но не менее ценных). Гарбус решила снять фильм о самом важном и интересном в современном американском мире — Дональде Трампе. Но было бы слишком просто взять и снять профайл Трампа, а возможно, даже скучно. Поэтому Лиз решила показать его через призму противостояния с The New York Times.

Трамп не раз объявлял NYTimes врагами народа и «фейк-ньюс». Оно и не удивительно, ведь они следят за каждой его ошибкой (не то чтобы их приходится сильно их ждать). В одной из серий, посвященной первым ста дням президентства Трампа, вся редакция NYTimes все еще очень надеется, что это скоро закончится — в дальнейших сериях же нет даже намека на возможную радость от происходящего. Какой бы мощной ни была поддержка прессы в США и готовность людей платить за эту поддержку, но стоит признать, что силы совсем не равны, и «Таймс» проигрывает эту битву за внимание и доверие людей, хоть и делает все правильно.

«Невиновный» («The Innocent Man»)

Фильм для тех, кто хочет, чтобы справедливость восторжествовала

Джон Гришэм, популярнейший автор юридических детективных романов, за свою тридцатилетнюю карьеру написал всего одну нехудожественную книгу — «Невиновный: Убийство и несправедливость в маленьком городке». Это история бывшего бейсболиста, которого ложно обвинили в 1988 году в убийстве и изнасиловании Дебры Сью Картер, и приговорили к смертной казни. После одиннадцати лет пребывания в камере смертников его выпускают на свободу, благодаря тесту ДНК, который к 1999-му уже стал довольно точным. Netflix, подаривший миру «Создавая убийцу», «Хранителей» и заключительный сезон «Лестницы», решил, что в этой true crime истории есть что-то еще, и оказался прав.

Не без помощи Гришэма и всего Innocence Project выяснилось, что это не единственный ложно обвиненный в городке численностью всего 17 000 человек. Пару лет спустя было похищение продавщицы магазинчика на заправке. Был тот же самый следователь, тот же прокурор, и даже тюремный стукач ничем не отличался. Взглянув на это дело, можно только тихо ужаснуться, потому что выбитые показания совсем не сходятся с реальностью, но это никого не остановило, и конечно же, эта информация не была предоставлена адвокатам защиты.

«Бездельники» («Shirkers»)

Фильм про фильм, который никто не видел

Сингапурский синематограф та еще редкость. Но и в этом небольшом списке фильмов есть своя легенда и тайна. «Shirkers» — так назывался роуд-муви про подростка-маньяка, который Сэнди Тан снимала в 1992 году. Перед съемками она познакомилась с Джорджем Кардоной, который представился ей «преподавателем кино», а на фильме выступал в качестве продюсера. По завершению съемок Кардона и все материалы фильма пропали. Это довольно известная история в Сингапуре и даже описана в книгах по сингапурскому кинематографу.

Двадцать лет спустя Тан получает письмо от вдовы Кардоны, в котором сообщается, что все пленки в сохранности и хранятся у нее. Режиссер решает выяснить, что же все-таки стало причиной произошедшего, а заодно оцифровать пленки и сделать по ним документальный фильм про всю эту ситуацию. Магия кино и загадочная история по заслугам были вознаграждены премией за режиссуру на кинофестивале «Сандэнс».

«Приговор» («The Sentence»)

Фильм про то, что некоторые статьи закона излишне суровые

Один из главных крауд-плизеров сезона — фильм, в январе получивший приз зрителей на «Сандэнсе», наконец-то добрался до маленьких экранов к концу года. Синди Шэнк, мать троих детей и сестру режиссера, приговаривают к пятнадцати летнему тюремному сроку. Она абсолютно невиновна, да и приговаривают ее как соучастницу, хотя на самом деле на просто раньше жила с преступником, но ничего не совершала. Просто в США такое законодательство, с минимальным наказанием за наркотики — 15 лет. Руди Вальдез, режиссер, снимал эти хроники практически все 15 лет, а попутно боролся за права сестры и помилование, а также смягчение закона (или хотя бы не такое слепое его использование).

Есть очень маленькая вероятность, что по завершении этого фильма про судебную систему другой страны вы не прослезитесь. Но, скорее всего, не сдержитесь.

«Три идентичных чужака» («Three Identical Strangers»)

Фильм, который начинается очень весело, но превращается в кошмар

Представьте, что вы поступаете в колледж, приезжаете в первый день, а вам все рады и здороваются с вами, будто старые знакомые. Все, правда, называют другим именем, ну да ладно. Но потом забегает парень, который знает дату твоего рождения и то, что ты был усыновлен. Удивительно? Ну бывает, но оказывается, что в прошлом году тут был твой брат-близнец. Вы мчитесь к нему, про вас обоих пишет пресса. А спустя несколько дней выясняется, что вы, вообще-то, тройняшки и к вам едет еще один брат. Вас всех пристраивало одно нью-йоркское агентство, специализирующееся на еврейских детях, которое объясняет произошедшее тем, что «было сложно усыновить сразу троих детей и пришлось разделять».

В это сложно поверить, но на этом история только начинается, потому что это только первые десять минут невероятного проишествия, которое навсегда изменило жизни как минимум трех семей и превратило некоторые жизни в трагедию.

«Заткнись и веди мяч» («Shut Up and Dribble»)

Фильм от лучшего баскетболиста в мире

Февраль 2018-го. Трижды чемпион NBA Леброн Джеймс в обсуждении с Кевином Дюрантом говорит, что «Трампу насрать на людей». Консервативный канал Fox News с его не менее консервативной ведущей Лорой Ингрэм советует Леброну не лезть в политику, а также «заткнуться и стучать мячом об пол». Лето. Джеймс переезжает в Лос-Анджелес и в непосредственной близости от Голливуда активизирует свои бизнес-активы. Этот фильм совсем не равносильный ответ Ингрэм, потому что это хроника того, что баскетболисты и политика практически всегда шли рука об руку. Политика была в решении Льюиса Алсиндора сменить имя на Карима Абдул-Джабара и бойкотировать Олимпиаду. Когда в 1996-м Махмуд Абдул-Рауф отказывался вставать во время гимна — это тоже политика. Огласка и реакция на убийство 8-летнего Трейвона Мартина была во многом столь публичной только потому, что ее поддержали такие топовые игроки, как Леброн Джеймс.

Стоит ли продюсировать фильм, в котором четверть времени хвалят тебя самого и твою социальную активность и жизненную позицию? Да, потому что это намного полезнее для мира, чем совсем не высказывать своего мнения, чтобы не расстроить большинство белых болельщиков, и на утеху им бегать с анимационным Багзом Банни.

«Враги: президент, правосудие и ФБР» («Enemies: The President, Justice & The FBI»)

Фильм намекающий на то, что история циклична

Алекс Гибни — мастодонт современной документалистики для всех возможных медиа. Кажется, что нет уже темы, которую бы он не осветил. В этот раз Гибни решил экранизировать книгу лауреата Пулитцеровской премии Тима Вейнера «ФБР. Правдивая история», но сфокусировался именно на противостоянии ФБР и президентов. Многим кажется, что спецслужбы в стране стоят на страже интересов президента. В США же это немного по-другому. Еще при живом Гувере выбрали Никсона, который очень боялся Гувера. После его смерти Никсон решил новым главой поставить не заместителя, а человека со стороны. Это закончилось Уотергейтом, в котором главным информатором и был тот заместитель.

На протяжении четырех часов Гибни нам рассказывает и показывает истории четырех президентов, которые одним из первых дел меняют главу ФБР, чтобы сделать его подконтрольным себе. Но и в случаях с Рейганом и с Клинтоном становится ясно, что бюро сжирает этих новых руководителей и переводит на сторону добра, и именно эти ставленники и кусают руку тех, кто их туда назначил. Конечно, неслучайно именно сейчас выходит мини-сериал, который напоминает нам, что полтора года назад Дональд Трамп снял с должности директора Джеймса Коми и поставил удобную ему персону.

«Они никогда не станут старше» («They Shall Not Grow Old»)

Фильм для тех, кому имя режиссера важнее всего

Наверное, фраза «от режиссера «Властелина Колец» и «Хоббита» — это немного не то, что вы хотели бы видеть на постере к документальному фильму. Питер Джексон решил собрать хроники Первой мировой войны, но потом пришел в себя и добавил технологий. Хроники раскрасили, отчего они стали выглядеть намного интереснее. Также им подправили частоту кадров и вместо 16 сделали традиционные 24. От этого процесса они не бегают с грациозностью Чарли Чаплина, а передвигаются вполне естественно, но пуристам будет казаться, что вечно включены всевозможные «улучшайзеры» в телевизоре.

Отсмотрев более 600 часов интервью с 200 ветеранами той войны, Джексон попытался максимально возможно добавить нарратив в документальную хронику. Для этого взяли аудио из 120 интервью и наложили его на хронику, в итоге получилось очень захватывающее зрелище, которое полностью погружает вас в то время, похлеще VR-фильмов.

«Будешь моим соседом?» («Wonʼt You Be My Neighbor?»)

Фильм, который получит «Оскар»

Фред Роджерс, ведущий и создатель передачи «Соседи Фреда Роджерса». Пожалуй, самый любимый телеведущий в США. На его передачах выросло не одно поколение детей. Роджерс поднимал в своих передачах такие совсем не детские темы как развод, смерть, расизм и многие другие. Он не считал, что детям надо врать и сюсюкать с ними. Ответную любовь можно заметить сейчас. Фильм стал самым кассовым биографическим документальной лентой, что когда-либо выходили в американский прокат. С большой долей вероятности именно этот фильм получит документальный «Оскар».

Мистер Роджерс заканчивал каждую свою передачу одной и той же фразой «Ты сделал этот день особенным, просто потому что был собой. Во всем мире нет никого похожего на тебя, и ты мне нравишься именно таким, какой ты есть». Говорят, эта фраза и сформировала в американцах чувство собственной уникальности и желание быть самими собой. В новом сериале «Шучу» Джим Кэрри в своем образе детского телеведущего во многом ориентировался именно на мистера Роджерса.

